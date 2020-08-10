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المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 388 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 388 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 388 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا

10 August, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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