ليبيا الان المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 388 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا تم النشر منذُ 18 ساعةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 388 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا المركز الوطني للأمراض يؤكد ظهور 388 اصابة جديدة من كوفيد 19 في ليبيا 10 August, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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