ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا

تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا. وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات، أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011.

وقالت المصادر إن القائمة تشمل 3 شركات، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.

وكانت الدول الثلاث قد حذّرت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي.

وقال رؤساء حكومات الدول الثلاث، في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفاً بالعقوبات: «إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي».

واتهمت فرنسا تركيا مراراً بانتهاك حظر توريد الأسلحة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخراً «عملية إيريني» لمراقبة الحظر.