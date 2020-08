اشتباكات مسلحة داخل العاصمة طرابلس بعد مقتل شاب في ظروف غامضة

اندلعت اشتباكات مسلحة داخل العاصمة طرابلس أمس الاثنين بعد مقتل شاب في

ظروف غامضة.

وأوضحت مصادر محلية أن الشاب المقتول يدعى سراج الناجح وقد قتل في منطقة

قرب جامع لبيب.

وبينت ان أصوات الاشتباكت استمرت حتى الساعة مساء الاثنين، كما تم إغلاق

الشوارع الأربعة الرئيسية في منطقة الدريبي وهي المنطقة التي ينتمي لها القتيل،

وذلك وسط إطلاق نار مكثف وحرق لإطارات السيارات.

