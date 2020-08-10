تعرف على تطورات الوضع الوبائي في المدن الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 156، فإن المركز استلم يوم الإثنين 10 أغسطس 2345 عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 972 عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن 96 عينة.

مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 90 عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد 36 عينة.

مختبر فرع المركز سبها 83 عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة 264 عينة.

مختبر فرع المركز غريان 4 عينات.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 800 عينة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أن النتائج سجلت 1957 عينة سالبة، و388 عينة موجبة منها 196 حالة جديدة، و192 حالة مخالطة.

ولفت المركز الوطني إلى أنه سجل 14 حالة شفاء و 5 حالات وفاة.