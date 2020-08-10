صالح يقترح سرت مقراً للسلطة الموحدة القادمة ويرفض ذهاب إيرادات النفط إلى الميلشيات

أخبار ليبيا24

كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه اقترح على السفير الأمريكي في ليبيا جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة، موضحاً أن المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.

وأكد صالح في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” أنه ناقش مع المسؤول الأمريكي قضية النفط، معرباً عن تحفظه على وجود الميلشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى ألا يكون لها أي دخل بملف النفط.

وتابع رئيس مجلس النواب: “لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى الميلشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم، طالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط، دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة”.

وكشف صالح أنه طالب “بالتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزي الليبي لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال”.

وأفاد رئيس مجلس النواب :”حكومة الوفاق ليست طرفاً في أي حوار، ونرفض الحديث معها لأن مجلس النواب لا يعترف بها كحكومة، كما أنها لم تستطع تنفيذ أي نقطة من اتفاق الصخيرات”.

وأكد صالح على ضرورة تشكيل سلطة جديدة ستملك الشرعية الجديدة، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي.

وأضاف رئيس مجلس النواب : “نرفض وجود تركيا في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا”، معتبرًا أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يجب أن يترك الساحة لوجوه جديدة بعد 5 سنوات من توليه السلطة.

وقال صالح: “تركيا تعرف أن حربها خاسرة ولن تستطع دخول سرت، وهي تعرف ذلك جيداً، ولا أحد يستطيع تقسيم ليبيا”، موضحًا أن السبب الرئيسي في ضخ الميلشيات والمرتزقة إلى ليبيا هدفه التأثير على ضخ النفط داخل ليبيا.

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