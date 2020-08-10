الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 5 حالات وفاة و 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 2345 عينة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الثلاثاء، تسجيل 5

حالات وافاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له أنه تم فحص 2345 عينة في مختلف أنحاء البلاد منها

972 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و 96 بمختبر المركز المرجعي زليتن و90

عينة في مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و36 بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ

امساعد و83 عينة في مختبر فرع المركز سبها، و264 في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و4 عينات في مختبر

فرع المركز غريان و 800 عينة في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وأوضح البيان أن نتائج الفحص أظهرت وجود 1957عينة سالبة، و388 عينة موجبة،

مضيفا أن العينات الموجبة منها 196 حالة جديدة، و192 لمخالطين، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة

و14 حالة شفاء.

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