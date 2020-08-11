فتح تحقيق في مخالفات توريد المعدات والمستلزمات الطبية بالحكومة الموقتة

عرضت لجنة متابعة توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، التابعة للحكومة الموقتة، ما توصلت إليه من مخالفات وتجاوزات أمام رئاسة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خلال اجتماع الإثنين.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، أصدرت اللجنة العليا التعليمات بمباشرة التحقيقات في هذه المخالفات والتجاوزات وفقاً للإجراءات القانونية.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الإثنين، في مدينة بنغازي مع لجنة متابعة توريد المعدات والمستلزمات الطبية والتي عرضت آخر مستجدات ما توصلت إليه بخصو دراسة عقود توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة الجائحة وجرد المواد المتعاقد عليها ومطابقتها مع ما تم توريده.

وعرضت لجنة المتابعة ما توصلت إليه من اعمال وناقشت الاعمال التي لا زالت تحت الانجاز ووقفت على المعوقات والعراقيل التي تعيق عمل اللجنة.

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