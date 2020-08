الشح: حكومة الوفاق تهرب من المسؤولية وتتجاهل إبعاد الفاسدين وتطبيق الاتفاق السياسي

قال أشرف الشح المستشار السياسي السابق لما يسمى بمجلس الدولة، اليوم

الثلاثاء، إن حكومة الوفاق غير المعتمدة تهرب من المسؤولية وتتجاهل إبعاد الفاسدين

وتطبيق الاتفاق السياسي.

وتساءل الشح في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر إن كانت الأجهزة الرقابية

المؤسسة بقوانين تحتاج إلى منشور حتى تطبق القانون – وذلك في إشارة إلى منشور طالب

فيه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة من الوزارات والهيئات الرقابية

والمؤسسات والمصالح والشركات التابعة له وما في حكمها التعاون مع الأجهزة الرقابية

الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

وتابع الشح أن مثل هذه المنشورات تهدف للهروب من المسؤولية المتعلقة بتطبيق

الإجراءات اللازمة لإصلاح عمل الحكومة وإبعاد الفاشلين وتطبيق آليات الاتفاق

السياسي، مؤكدا على أن الأداء الهزيل لحكومة الوفاق لن يتغير على المدى المنظور

وفق تعبيره.

