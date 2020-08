مدير مستشفى الهواري يؤكد لليبيا 24 استقبال 76 حالة منذ تفشي وباء كورونا

كشف عبد الرحمن يوسف مدير مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي عن أن

المستشفى استقبل 73 حالة مصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في ليبيا.

وأوضح يوسف في تصريح لليبيا 24 أن 53 حالة تماثلت للشفاء، بعد تقديم الخدمات

الصحية اللازمة لهم من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى، وأن هناك 15 حالة تحت

المتابعة منها 6 حالات في العناية المركزة و 4 حالات تحت جهاز التنفس الصناعي.

وبين يوسف أنه وبحسب متابعة الجائحة فقد لوحظ أن معدل انتشار الفيروس في تزايد

خاصة في الفترة الأخيرة بل إن بعض الحالات وصلت في وضع حرج جدا ما اضطر المستشفى

لإدخالها لحجرة العناية الفائقة.

ودعا مدير مستشفى الهواري إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية

من المرض، مطالبا المواطنين بعدم الاستهتار بخطورة الوضع الحالي وأخذه على محمل

الجد، مشددا على أن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة وقد يؤدي المعدل الحالي إلى

صعوبة السيطرة على انتشار المرض.

ولفت يوسف إلى أن الوضع الحالي للوباء لا يزال تحت السيطرة مضيفا أن

استمرار الإصابات بهذه الوتيرة يشكل خطورة قد تخرج عن سيطرة جميع المستشفيات وليس

الهواري العام فقط.

وطالب عبد الرحمن يوسف بعدم أخذ أي ادوية من الصيدليات بغرض تقوية مناعة

الجسم دون إجراء التحاليل اللازمة تحت إشراف طبيب مختص حتى لا تحدث زيادة غير

مطلوبة في بعض الفيتامينات بالجسم، مبينا أن التغذية الجيدة من عوامل تقوية مناعة

الإنسان.

