مئات الحاويات محتجزة بميناء طرابلس منذ 2015 تنذر بـ”كارثة صحية”

أفادت وحدة التخزين داخل ميناء طرابلس البحري -الإثنين- أن ما يقارب من عدد 400 حاوية محملة بسلعة “الأرز “، محتجزة داخل الميناء منذ سنة 2015 شاغلة لساحات التخزين بأحجام مختلفة.

وأضافت “الوحدة” -في منشور لها على صفحتها الرسمية- أنه تم احتجاز هذه الحاويات بحجة عدم وجود الإفراجات الجمركية والرقابية لها وتركت منذ 5 سنوات بدون أي معالجات وأن روائح كريهة تنبعث من بعضها حالياً وتتسرب منها سوائل قد تكون مضرة للصحة العامة لجميع العاملين بالميناء .

