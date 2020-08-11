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مئات الحاويات محتجزة بميناء طرابلس منذ 2015 تنذر بـ”كارثة صحية”

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وحدة التخزين داخل ميناء طرابلس البحري -الإثنين- أن ما يقارب من عدد 400 حاوية محملة بسلعة “الأرز “، محتجزة داخل الميناء منذ سنة 2015 شاغلة لساحات التخزين بأحجام مختلفة.

وأضافت “الوحدة” -في منشور لها على صفحتها الرسمية- أنه تم احتجاز هذه الحاويات بحجة عدم وجود الإفراجات الجمركية والرقابية لها وتركت منذ 5 سنوات بدون أي معالجات وأن روائح كريهة تنبعث من بعضها حالياً وتتسرب منها سوائل قد تكون مضرة للصحة العامة لجميع العاملين بالميناء .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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