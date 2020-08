الفيتوري: القذافي تنبأ بدقة مذهلة بكل ما يجري في ليبيا حتى وباء كورونا

قال المراقب المُستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، مصطفى الفيتوري، أمس

الاثنين، إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لو عاد إلى ليبيا، فسيتعرف على كل

ما يجري فيها من أحداث لأنه توقع هذه الأحداث في وقت سابق بدقة.

وأوضح الفيتوري في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن الزعيم

الليبي الراحل معمر القذافي تنبأ بكل ما يجري في ليبيا طوال السنوات التسع الماضية

بدقة مذهلة بما في ذلك وباء كورونا.

وأضاف أن الندم لا ينفع الآن ولا التعاطف مع الزعيم الليبي الراحل معمر

القذافي الذي أطلق تنبيهات عن ما سيجري لكنهم لم يستمعوا لها.

