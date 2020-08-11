مصادر: البحرية تستهدف قاربًا يحمل مرتزقة بعد خرقه لمنطقة الحظر

راس لانوف-العنوان

أفادت مصادر عسكرية اليوم الإثنين إن قوات البحرية استهدفت قاربًا يحمل على متنه مرتزقة سوريين يقاتلون في صفوف مجموعات حكومة الوفاق المسلحة، وذلك بعد انتهاكه لمنطقة الحظر التي أعلنت عنها القوات المسلحة.

وأوضحت المصادر، أن عملية الاستهداف جرت ليل الأحد بعد تخطي القارب للمنطقة المحظورة، مشيرة إلى أن القارب كان يحمل على متنه 20 مرتزقًا.

وكانت مصادر، قد ذكرت في وقت سابق، أن حكومة الوفاق أعلنت تسجيل حالت فرار على متن قارب لمجموعة من المرتزقة بعد أن قاموا بسرقته.

وأكدت المصادر العسكرية، أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير.

وقالت، “تم استهداف القارب بواسطة ببطاريات الدفاع الساحلي التابع للقوات المسلحة، مما تسبب في إعطاب القارب، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب والذين فروا من على متنه بعد قصفه”.

وأكدت المصادر، أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة راس لانوف، شرق إجدابيا.

وكانت القوات المسلحة، قد حذّرت، في وقت سابق، السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق معها.