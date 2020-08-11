مكافحة الأمراض يعلن 388 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين تسجيل تطور وبائي جديد بتسجيل 388 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز أن المجموع الكلي في طرابلس بلغ ( 159 ) حالة بينها عدد 111 حالة جديدة “حالة غير ليبية”، وعدد 48 حالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وأوضح المرركز أن المجموع الكلي في قصر الأخيار بلغ ( 3 ) حالات جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأشار إلى أنه تم تسجيل ( 8 ) حالات في جنزور بينها عدد ( 3 ) حالة مخالطة، عدد 5 حالات جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 1 ) حالة جديدة في نسمة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

ولفت إلى أن مجموع الحالات في غريان بلغ ( 6 ) حالات بينها عدد ( 5 ) حالة مخالطة، عدد ( 1 )حالة جديدة توفيت على الفور، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، وغريان.

وذكر المركز أنه تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة جديدة في الرجبان فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وبين المركز أن المجموع الكلي في الزاوية بلغ ( 12 ) حالة بينها عدد ( 11 ) حالة مخالطة، عدد 1 حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية.

وأشار إلى أن المجموع الكلي في صبراتة ( 1 ) حالة جديدة، إضافة إلى عدد ( 1 ) حالة جديدة في العامرية فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2 ) حالة جديدة في مسلاتة لمجموع الكلي فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأوضح أن المجموع الكلي في الخمس بلغ ( 8 ) حالات بينها عدد 3 حالات مخالطة، وعدد 5 حالات جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأفاد المركز الطوطني لمكافحة الأمراض أن المجموع الكلي في ترهونة بلغ ( 2 ) حالات، حالة جديدة وحالة مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، زليتن.

وفي صرمان ذكر المركز أنه تم تسجيل عدد (1) حالة مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل عدد ( 3 ) حالات مخالطة في سواني بني آدم فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأضاف المركز ان المجموع الكلي للحالات في زوارة بلغ ( 4 ) حالات بينها عدد 1 حالة مخالطة، وعدد 3 حالات جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، ولزاوية.

وفي جادو أعلن المركز أن المجموع الكلي ( 2 ) حالات جديدة، وحالة جديدة في الجفارة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأكد المركز أنه تم تسجيل عدد ( 2 ) حالات جديدة في الرياينة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، والزاوية.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 4 ) حالات في الماية بينها عدد 2 حالات جديدة، وعدد 2 حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

ولفت المركز الوطني إلى أنه تم تسجيل عدد ( 6 ) حالات في القره بوللي، بينها عدد 3 حالات جديدة، عدد 3 حالات مخالطة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وأوضح المركز أن المجموع الكلي في يفرن بلغ ( 5 ) حالات بينها عدد 4 حالات مخالطة، عدد 1 حالة جديدة توفيت على الفور، فحصت داخل المختبر المرجعي طرابلس.

وفي سيدي السائح، تم تسجيل عدد ( 1 ) حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 33 ) حالة في زليتن بينها عدد 12 حالة مخالطة، عدد 21 حالة جديدة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن.

وأفاد المركز أن المجموع الكلي في طبرق بلغ ( 6 ) حالات بينها عدد 1 حالة مخالطة، وعدد 5 حالات جديدة، فحصت بمختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ أمساعد.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 4 ) حالات جديدة في درنة، فحصت بمختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ أمساعد.

وأكد المركز أن المجموع الكلي في سبها بلغ ( 11 ) حالة بينها عدد 9 حالات جديدة، وعدد 2 حالات مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن المجموع الكلي في الشاطيء بلغ ( 11 ) حالة بينها عدد 5 حالات مخالطة، عدد 6 حالات جديدة فحصت داحل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

وذكر المركز أنه تم تسجيل عدد ( 10 ) في بنت بية حالات مخالطة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل ( 1 ) حالة جديدة في العوينات، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

وأضاف المركز أن المجموع الكلي في مصراتة بلغ ( 79 ) حالة، بينها عدد 77 حالة مخالطة، عدد 2 حالات جديدة من الجنسية الأجنبية، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ( 14 ) حالات شفاء، عدد 1 حالة في بني وليد، عدد 2 حالات في صرمان، عدد 5 حالات في مصراتة، وعدد 1 حالة في الزاوية، وعدد 5 حالات في زليتن.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 5 ) حالات وفاة، عدد 1 حالة غريان، عدد 1 حالة سبها، عدد 1 حالة يفرن، عدد 2 حالات مصراتة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 5,929 حالة، والحالات النشطة 5,080 حالة، والمتعافين 724 حالة، والوفيات 125 حالة.

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