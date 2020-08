أنباء عن تعفن 400 حاوية أرز محتجزة في ميناء طرابلس منذ 2015

أفادت مصادر

مطلعة بأن قرابة 400 حاوية محملة بالأرز محتجزة في ميناء طرابلس منذ 2015 البحري

بدأت تتعفن.

وأوضحت المصادر

أن الحاويات متحجزة بحجة عدم وجود الإفراجات الجمركية والرقابية الخاصة بها، مضيفة

أنها تركت في الميناء كل هذا الوقت من بدون أي معالجات.

وأضافت المصادر أن بعض هذه الحاويات تنبعث منها روائح كريهة وتتسرب منها

سوائل قد تكون مضرة للصحة العامة لجميع العاملين ، ما يشير إلى تعفنها.

