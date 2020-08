توجه ألماني فرنسي إيطالي لفرض عقوبات على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

أفادت مصادر في

الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، بأن دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تتجه إلى فرض

عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وأوضحت المصادر

أن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات، أو

غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض

منذ 2011.

وبينت المصادر

أن القائمة تشمل 3 شركات، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.

وكانت الدول

الثلاث قد حذّرت في منتصف يونيو الماضي من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من

ينتهكون حظر الأمم المتحدة.

