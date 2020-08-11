الجيش الوطني يستهدف قارباً انتهك المنطقة العسكرية المحظورة

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني إن وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة قد استهدفت قاربا بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة -ليلة الأحد- وكان على متنه حوالي 20 عنصراً “إرهابيين” -حسب وصفه- تابعين لقوات الوفاق “مختلفة الجنسيات”.

وأضاف المسماري في منشور له على الصفحة الرسمية – أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، ليتم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي ، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة ، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب ولم يتم الوصول إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن، حيث أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف .

كما ذكرت مصادر أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته، فيما حذر الجيش الوطني الليبي في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.

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