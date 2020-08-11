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الجيش الوطني يستهدف قارباً انتهك المنطقة العسكرية المحظورة

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني إن وحدات الدفاع الساحلي التابع للقيادة العامة قد استهدفت قاربا بعد خرقه المنطقة العسكرية المحظورة -ليلة الأحد- وكان على متنه حوالي 20 عنصراً “إرهابيين” -حسب وصفه- تابعين لقوات الوفاق “مختلفة الجنسيات”.

وأضاف المسماري في منشور له على الصفحة الرسمية – أن استهداف القارب جاء عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة، ليتم استهدافه بواسطة وحدات الدفاع الساحلي ، مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة ، ليتبعها إطلاق عملية بحث وإنقاذ لمن كانوا على متن القارب ولم يتم الوصول إلى أي نتائج ايجابية حتى الآن، حيث أن الأمواج رمت بحطام القارب قرب سواحل مدينة رأس لانوف .

كما ذكرت مصادر أن حكومة الوفاق أعلنت عن تسجيل من كان على القارب كمطلوبين عقب فرارهم باتجاه شرق البلاد على متن قارب قاموا بسرقته، فيما حذر الجيش الوطني الليبي في وقت سابق السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود الليبية دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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