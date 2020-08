أعلنت اللجنة

الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة أمس الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس

كورونا.

وأوضحت اللجنة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن هذه هي الحالة الرابعة التي تصاب

بفيروس كورونا من مخالطي الحالة الثالثة بناء على التحليل.

