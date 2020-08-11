“النجار”: الوباء يتفاقم في طرابلس ومصراتة ويُفترض إجراء 10 آلاف اختبار يومي

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” بدر الدين النجار” أن الوضع الوبائي في ليبيا مثلما يُلاحظ الجميع في تفاقم، وخاصة في مدينتي طرابلس و مصراتة، وفي الجنوب أيضا، مشيراً لوجود انتشار في معظم مناطق مدينة طرابلس وخاصةً في بلدية “بوسليم” وبدلية “حي الأندلس” وضاحية “سوق الجمعة” -موضحاً في تصريحات صحفية لهُ نقلتها لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز – أن بلدية مصراتة بها زيادة ملحوظة في أعداد الحالات، مع وجود زيادة في الحالات التي تحتاج لعناية طبية سواء في طرابلس أو مصراتة.

وقال “النجار” إن الانتشار على مستوى المناطق في ليبيا حتى وإن كان الكثير من المناطق بها حالات متفرقة وغير متركزة بالمقارنة بطرابلس ومصراتة وبعض مناطق الجنوب، لكن الوضع الوبائي في ليبيا يعتبر متفاقم-حسب وصفه.

ونبه مدير المركز إلى ضرورة زيادة أعداد التحاليل بقوله “إننا لم نصل إلى تحليل العدد المطلوب من العينات في قلب جائحة كبيرة مثل هذه، فمن المفترض أن نقوم بـــــــــ 10 آلاف اختبار في اليوم، بينما نحن نجري من 1000 إلى 1500 اختبار، والمختبرات التي تقوم بهذه العملية في حدود 8 مختبرات و هي تحت إشراف المركز الوطني”.

وأضاف النجار، أن أعداد الإصابات تجاوزت 5000 والوفيات تجاوزت 100 حالة، مطالباً بالتركيز الآن على مراكز العزل والعناية الفائقة التي هي مهمة لإنقاذ الأرواح، والتركيز على التوعية المجتمعية وبرنامج التواصل الصحي مع الناس، بالإضافة إلى التركيز على فرق الرصد والتقصي التي من مهامها الاكتشاف المبكر للحالات وتتبع المخالطين وحجرهم وعزلهم حتى يتم إيقاف انتشار هذا المرض.

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