مزدة.. وقفة احتجاجية تُحمّل “التسييري” تردي المعيشة -((صور))  

أفاد مصدر لــ 218 عن حراك سلمي في مدينة مزدة احتجاجاً على أداء المجلس التسييري ومصرف الجمهورية وشمال أفريقيا والمسؤولين عن محطات الوقود وشبكة الاتصالات والمطالبة بتغيير السلطات المحلية ومحاسبة كل من أخطأ في حقوق المواطنين -حسب بيان الوقفة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيراً من الحراك على الأحوال المتردية التي تشهدها المدينة وسوء الخدمات ما فاقم من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية لاسيما مع التخوف من تفشي وباء كورونا وغير ذلك من مختنقات .

كما أعرب المحتجون من أهل بلدية مزدة عن مطالبتهم بتغيير المجلس البلدي بعد معاناتهم سنتين من انعدام الخدمات من نقص الوقود والغاز والاتصالات ونقص السيوله بالمصارف ومشاكل المياه والشبكات وقالوا إن المؤسسات الحكومية أصبحت منهارة وصار الموطن محروماً من أبسط حقوقه.

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