تخصيص موقع جديد لعزل مصابي «كورونا» في سرت

قررت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا في سرت تخصيص موقع جديد لعزل المصابين بالفيروس، في مكان قسم الرعاية الصحية الأولية في العيادات المجمعة، وذلك بسعة 20 سريرا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في قاعة الاجتماعات بمستشفى بن سينا، الأحد الماضي، بعد إعادة تشكيلها من جديد وفقا لقرار رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة.

اقرأ أيضا: دخول حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لقسم العزل في سرت

وتناول الاجتماع الإمكانات المتوفرة في أقسام العزل والحميات، والرصد والتقصى في سرت، وتحديد احتياجاتها بشكل عاجل، إضافة إلى جعل موقع جمعية الهلال الأحمر قسم للحميات والكشف.

ووجهت اللجنة بمطالبة مسؤولى الأقسام بإحالة كشوفات العناصر الطبية والمساعدة والفنيين، وفقا لجداول مناوبة يومية، من أجل تقديم الخدمه للحالات المرضية المصابة، كما تم تكليف لجنة من الأطباء للمتابعة والتفتيش على عمل اللجان وأقسام العزل والحميات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا