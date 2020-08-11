طرابلس الأعلى في عدد الإصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 388 حالة إصابة، منها 159 حالة في طرابلس وحدها.

وسجلت ثلاث حالات في قصر الأخيار، وثمانية في جنزور، وحالة في نسمة، وست حالات في غريان، وحالة في الرجبان، و12 حالة في الزاوية، وحالة في صبراتة، وحالة في العامرية، وحالتان في مسلاتة، وثمان حالات في الخمس، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، المنشورة على صفحة المركز بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

79 حالة في مصراتة

كما اكتشفت حالتان في ترهونة، وحالة في صرمان، وثلاث حالات في سواني بني آدم، وأربع حالات في زوارة، وحالتان في جادو، وحالة في الجفارة، وحالتان في الرياينة، وأربع حالات في الماية، وست حالات في القرة بوللي.

وتوزعت باقي الحالات بواقع خمس حالات في يفرن، وحالة في سيدي السائح، و33 حالة في زليتن، وست حالات في طبرق، وأربع حالات في درنة، و12حالة في سبها، و11 حالة في الشاطئ، و10 حالات في بنت بية، وحالة في العوينات، و79 حالة في مصراتة.

تعافي 14 مصابا ووفاة 5

كما تعافى 14 مصابا بالفيروس، بواقع حالة في بني وليد، وحالتين في صرمان، وخمس حالات في مصراتة، وحالة في الزواية، وخمس حالات في زليتن.

وفي حين توزعت الخمس وفيات الجديدة بواقع حالة لكل من غريان وسبها ويفرن، وحالتين في مصراتة.

يذكر أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بـ«كورونا» في ليبيا ارتفعت إلى 5929 حالة، بينها 5080 حالة نشطة و125 حالة وفاة، فيما تعافى 724 أشخاص من الفيروس منذ بدأ ظهوره في البلاد مارس الماضي.

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