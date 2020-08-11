ليبيا الان

باحث أميركي يُطلق نيراناً كثيفة على أردوغان والسراج في USL

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يطلق كبير الباحثين في “مؤسسة أميركان إنتربرايز”، مايكل روبين، نيراناً كثيفة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في لقاء عبر برنامج USL على شاشة 218NEWS، الأربعاء، عند تمام الساعة 10 مساءً.

ويرى روبين أن الولايات المتحدة تخطئُ في قراءة الوضع الراهن في ليبيا، واضعاً شرطاً وحيداً عليها فعله لإثبات حيادها في ليبيا، وهو التخلي عن اعترافها بالطرف الذي يصنع طريقاً لتركيا التي تحاول فرض نظام إسلامي في ليبيا.

وفي الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة الأميركية بالمنتصف بين حلفائها المتصارعين في ليبيا، يُشدد كبير الباحثين في “مؤسسة أميركان إنتربرايز” على أن كل ما تحتاجه ليبيا في الوقت الحالي ومع هذا الحجم من التعقيدات، هو المساعدة في بناء الجيش الليبي كقوة تتجاوز القبائل وتتجاوز المناطقية، ويمكن أن يكون الجيشُ مؤسسة وطنية حقيقية.

ويختصر روبين غايات أنقرة من التورط في الحقل الليبي بقوله إن إردوغان يريد شيئين هناك، الأول هو إقامة دولة إسلامية في الوقت الذي يحاول فيه بناء إمبراطورية الإخوان المسلمين، كما يريد أيضا الغاز والنفط الليبي، واصفا إياه بالمُقامر الذي لن يتأخر بالمراهنة على كل بطاقة أمامه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ما يفعله اردوغان والاخوان المفسدين ليس له علاقة بالمعاملات الاسلامية فهى معاملات عنصرية دموية هدفها اطماع شخصية اما الدولة الاسلامية الحقيقية فهى تعتمد على الرحمة والتسامح والمواطة فرسولنا الكريم رحمة للعالمين واول من وضع اسس المواطنة وطبقها عمليا حيث قال : الناس سواسية كأسنان المشط .
    وحرية العقيدة واردة فى القرآن الكريم لا اكراه فى الدين .ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .والدولة الاسلامية الحقيقية هى دولة مدنية تعتمد على الشورى حتى ان رسول الله المعصوم من الخطأ امره الله ان يشاور اصحابه فى الأمر .اما فكر الاخوان الضال يعتمد على الغاء العقل وسياسة القطيع والكذب والكراهية والافساد فى الارض وسفك الدماء وهى مايخالف الثوابت الاسلامية من صدق وامانة وتسامح قال تعالى :-
    وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)

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