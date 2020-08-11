باحث أميركي يُطلق نيراناً كثيفة على أردوغان والسراج في USL

يطلق كبير الباحثين في “مؤسسة أميركان إنتربرايز”، مايكل روبين، نيراناً كثيفة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في لقاء عبر برنامج USL على شاشة 218NEWS، الأربعاء، عند تمام الساعة 10 مساءً.

ويرى روبين أن الولايات المتحدة تخطئُ في قراءة الوضع الراهن في ليبيا، واضعاً شرطاً وحيداً عليها فعله لإثبات حيادها في ليبيا، وهو التخلي عن اعترافها بالطرف الذي يصنع طريقاً لتركيا التي تحاول فرض نظام إسلامي في ليبيا.

وفي الوقت الذي تقف فيه الولايات المتحدة الأميركية بالمنتصف بين حلفائها المتصارعين في ليبيا، يُشدد كبير الباحثين في “مؤسسة أميركان إنتربرايز” على أن كل ما تحتاجه ليبيا في الوقت الحالي ومع هذا الحجم من التعقيدات، هو المساعدة في بناء الجيش الليبي كقوة تتجاوز القبائل وتتجاوز المناطقية، ويمكن أن يكون الجيشُ مؤسسة وطنية حقيقية.

ويختصر روبين غايات أنقرة من التورط في الحقل الليبي بقوله إن إردوغان يريد شيئين هناك، الأول هو إقامة دولة إسلامية في الوقت الذي يحاول فيه بناء إمبراطورية الإخوان المسلمين، كما يريد أيضا الغاز والنفط الليبي، واصفا إياه بالمُقامر الذي لن يتأخر بالمراهنة على كل بطاقة أمامه.

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