ليبيا الان

الفاضلي: حان وقت إسقاط طائرات الشحن الروسية

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فتحي الفاضلي، الأكاديمي وأستاذ الجامعة، أنه حان الوقت الآن لإسقاط ما أسماها بـ«طائرات الشحن الروسية».

وقال الفاضلي، المعروف عنه تأييده للغزو التركي ومليشيات السراج، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “طائرات الشحن الروسية. تفاوض من أجل السلام. أم. إعداد للحرب؟ حان وقت اسقاط هذه الطائرات”.

تأتي هذه التصريحات، استكمالا لادعاءات قنوات الإخوان وقادة المليشيات حول قيام «طائرات شحن روسية» بنقل أسلحة وعتاد حربي إلى الجيش الليبي، زاعمين هبوطها بقاعدتي الجفرة وسرت لتفريغ تلك الشحنات العسكرية.

وكان فتحي الفاضلي، قد قال منذ عدة أيام: “جيش حفتر. جيش الصور والإعلانات والملصقات و«الشو» والفوتوشوب”، بحسب وصفه.

وأضاف “تشاهد قناة الحدث، ترى جيشا عرمرما، تنظر لى ميادين القتال، ترى «كنادرهم» و«شباشبهم» و«شناطيهم» مبعثرة”، على حد زعمه.

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أمريكا الغزو التركي روسيا فتحي الفاضلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خروف غبى جدا فمن يقدر يسقط طائرة روسية يامختل عقليا وسيدك المعتوه كالجرذ المذعور امام اردوغان تركه واقفا امام الباب فى انتظاره فى موسكو فى مشهد كوميدى .ومن الاسهل اسقاط طائرات الشحن التركية بليبيا من الطائرات المجهولة التى ضربت الوطية ومن قبلها مصراته ولا توجد انظمة دفاع جوى تستطيع التعامل مع الرافال والميج 29 بينما الجيش الوطنى لديه منظومات دفاع جوى قادرة على اسقاط اى طائرة تركية يامتخلف

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  • واضح انه كلب مسعور شديد الغباء حمار فى ابسط العلوم العسكرية واتحداه يقدم وسيلة واحدة لتنفيذ ما يقول فلا تستطيع الذبابات الطائرة التركية ان تصل اصلا الى هناك والروس لديهم انظمه اس 400 نراها فى سوريا على الحدود التركية لا تسمح لاى مقاتلة تركية من الاقتراب من الاراضى السورية فما بالك فى ليبيا البعيدة عن المعتوه يامعتووووووووه

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  • المضحك ان الخرفان تتصور ان خليفتها خلف خلاف اردوغان شمشون يمكنه ان يقف فى وجه الكبار ونسيت ان مجرد كلب عند ترامب وبوتن وان العلم الروسى يرفرف على قواعد عسكرية روسية على الحدود التركية !!!!!

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  • القواعد العسكرية التى تركها الامريكان هدية للروس فى منبج السورية على الحدود التركية مقابل حصول الامريكان على نفط دير الزور وسخروا من الكلب اردوغان عندما طلب نسبة من نفط دير الزور !!!

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