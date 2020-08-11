الفاضلي: حان وقت إسقاط طائرات الشحن الروسية

زعم فتحي الفاضلي، الأكاديمي وأستاذ الجامعة، أنه حان الوقت الآن لإسقاط ما أسماها بـ«طائرات الشحن الروسية».

وقال الفاضلي، المعروف عنه تأييده للغزو التركي ومليشيات السراج، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “طائرات الشحن الروسية. تفاوض من أجل السلام. أم. إعداد للحرب؟ حان وقت اسقاط هذه الطائرات”.

تأتي هذه التصريحات، استكمالا لادعاءات قنوات الإخوان وقادة المليشيات حول قيام «طائرات شحن روسية» بنقل أسلحة وعتاد حربي إلى الجيش الليبي، زاعمين هبوطها بقاعدتي الجفرة وسرت لتفريغ تلك الشحنات العسكرية.

وكان فتحي الفاضلي، قد قال منذ عدة أيام: “جيش حفتر. جيش الصور والإعلانات والملصقات و«الشو» والفوتوشوب”، بحسب وصفه.

وأضاف “تشاهد قناة الحدث، ترى جيشا عرمرما، تنظر لى ميادين القتال، ترى «كنادرهم» و«شباشبهم» و«شناطيهم» مبعثرة”، على حد زعمه.