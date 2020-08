الأميل لـ” ليبيا 24″: تخصيص موقع جديد لعزل مصابي «كورونا» في سرت وتكاثف الجهود لمكافحة الوباء

خاص ليبيا 24

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا في سرت أن

اللجنة اتفقت على ضرورة تكاتف الجهود والعمل سويا على مكافحة وباء كورونا لما

يشكله من خطر محدق يستدعى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والطارئة للوقاية منه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاستشارية بقاعة الاجتماعات بمستشفى بن

سينا لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالاختصاصات المناطة باللجنة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا

بسرت، محمد الأميل في تصريح خاص لـ”

ليبيا 24″، أن اللجنة قررت تخصيص موقع جديد لعزل المصابين بالفيروس، في مكان

قسم الرعاية الصحية الأولية في العيادات المجمعة، وذلك بسعة 20 سريرا.

وأضاف الأميل في معرض حديثه لنا، أن الاجتماع تناول أيضا الإمكانيات

المتوفرة بأقسام العزل والحميات والرصد والتقصي بسرت ومتابعة وتحديد احتياجاتهم

بشكل عاجل

