عمل متواصل لإنشاء برج المراقبة بمطار الأبرق

أشادت مصلحة المطارات بجهود شركة المصطاف للمقاولات العامة المسؤولة عن مشروع إنشاء برج مراقبة بمطار الأبرق الدولي.

وقالت المصلحة أنه ورغم ظروف الحظر والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة وباء كورونا إلا أن الشركة تتحدى كل الظروف لاستكمال المشروع .

كما عبرت عن أملها من كافة الشركات الأخرى بأن تحذوا حذو شركة المصطاف لاستكمال المشاريع وخاصة ما تعدت نسبة إنجازه 60%.

وفي سياق متصل، نشرت مصلحة المطارات صوراً تُظهر انطلاق مرحلة صب خرسانات القواعد الأساسية لبرج المراقبة بمطار مرتوبة المدني من تنفيذ شركة الواجهات الأربعة للمقاولات العامة.

وتُعاني ليبيا منذ عام 2011 من توقف جملة من مشاريع البنية التحتية بسبب تردي الوضع الأمني داخل البلاد، ومغادرة غالبية الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطوير هذه المشاريع.

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