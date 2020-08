أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، أن

ليبيا شهدت تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 388 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس

5,929 إصابة، وعدد الحالات النشطة 5,080 حالة، والمتعافين 724 حالة، وإجمالي الوفيات

125 حالة وفاة.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: إجمالي وفيات كورونا في ليبيا 125 حالة والإصابات 5,929 appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24