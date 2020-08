أكد المركز الإعلامي لـ رئاسة الأركان العامة للجيش، اليوم الثلاثاء، إحالة المخالفات المتعلقة بتوريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة كورونا في بنغازي، إلى التحقيق.

وأوضح المركز في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عقدت اجتماعا في مدينة بنغازي مع لجنة متابعة توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونان وتم مناقة ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة عقود توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وجرد المواد المتعاقد عليها ومطابقتها مع ما تم توريده.

وبحسب البيان عرضت لجنة المتابعة ما توصلت إليه من أعمال وناقشت الأعمال التي لازالت تحت الانجاز، كما ناقشت المعوقات والعراقيل التي تعيق عمل اللجنة.

كما قامت لجنة المتابعة بعرض ما توصلت إليه من مخالفات وتجاوزات أمام رئاسة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتي قامت بدورها بإصدار التعليمات بمباشرة التحقيقات في هذه المخالفات والتجاوزات وفقاً للإجراءات القانونية.

The post بنغازي.. إحالة مخالفات توريد المعدات الطبية إلى التحقيق appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24