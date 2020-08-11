عقيلة صالح يقترح سرت مقراً للسلطة الموحدة

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بأنه اقترح على السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، جعل مدينة سرت مقراً للسلطة الليبية الموحدة القادمة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة.

وأكد عقيلة خلال مقابلة صحفية أنه ناقش مع المسؤول الأميركي قضية النفط معرباً عن تحفظه على وجود الميليشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي دخل بملف النفط معرباً عن رفضه ذهاب إيرادات النفط إلى الميليشيات المسلحة ودفع رواتب المرتزقة.

كما شدد صالح على ضرورة إيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب قد اتفق مع السفير الأميركي، خلال لقاء جمعهما في القاهرة، الاثنين، على “استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار”.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، في بيان، إن رئيس مجلس النواب والسفير الأميركي في القاهرة، بحثا “الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قُدماً في العمل بمبادرة المستشار التي تُوجت بإعلان القاهرة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين”.

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