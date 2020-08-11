مكافحة الأمراض: 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل388 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس الاثنين.

وبين المركز أنه تسلمعدد (2345) عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (972) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (96) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (90) عينة، مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد عدد (36) عينة، مختبر فرع المركز سبها عدد (83) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (264) عينة، مختبر فرع المركز غريان عدد (4) عينات، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (800) عينة.

وأوضح المركز أن نتائج فحص العينات كانت سالبةلعدد (1957) عينة وموجبة لعدد (388) عينة موجبة منها عدد (196) حالات جديدة، عدد (192) حالات مخالطين إلى جانب تسجيل عدد 14 حالة شفاء وعدد 5 حالات وفاة.