التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 388 حالة موجبة مفصلة كالآتي :

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1 – طرابلس :-

– عدد 111 حالة جديدة بينها حالة غير ليبية

– عدد 48 حالة مخالطة

* المجموع الكلي : ( 159 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية

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2- قصر الأخيار :-

– عدد 3 حالات جديدة

*المجموع الكلي ( 3 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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3- جنزور :-

– عدد ( 3 ) حالة مخالطة

– عدد 5 حالات جديدة

*المجموع الكلي ( 8 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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4- نسمة :-

– عدد 1 حالة جديدة

*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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5- غريان :-

– عدد ( 5 ) حالة مخالطة

– عدد 1 حالة جديدة توفيت على الفور

* المجموع الكلي ( 6 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + غريان

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6- الرجبان :-

– عدد ( 1 ) حالة جديدة.

* المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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7 – الزاوية :-

– عدد ( 11 ) حالة مخالطة

– عدد 1 حالة جديدة

* المجموع الكلي : ( 12 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية

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8 – صبراتة :-

– عدد ( 1 ) حالة جديدة.

*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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9 – العامرية :-

– عدد ( 1 ) حالة جديدة

*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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10 – مسلاتة :-

_ عدد 2 حالات جديدة

المجموع الكلي :- 2 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.

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11- الخمس :-

– عدد 3 حالات مخالطة

– عدد 5 حالات جديدة

المجموع الكلي :- 8 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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12 – ترهونة :-

– عدد 1 حالة مخالطة

– عدد 1 حالة جديدة

المجموع الكلي : 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + زليتن

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13 – صرمان :-

– عدد 1 حالة مخالطة

المجموع الكلي : 1 حالة فحصا داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية

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14- سواني بني آدم :

عدد 3 حالة مخالطة

المجموع الكلي : 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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15 – زوارة :-

– عدد 1 حالة مخالطة

– عدد 3 حالات جديدة

المجموع الكلي: 4 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + الزاوية

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16 – جادو :-

– عدد 2 حالات جديدة

المجموع الكلي: 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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17 – الجفارة

– عدد 1 حالة جديدة

المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس .

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18 – الرياينة :

– عدد 2 حالات جديدة

المجموع الكلي : 2 حالات فصحت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + الزاوية

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19 – الماية

– عدد 2 حالات جديدة

– عدد 2 حالات مخالطة

المجموع الكلي : 4 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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20 – القره بوللي

– عدد 3 حالات جديدة

– عدد 3 حالات مخالطة

المجموع الكلي : 6 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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21- يفرن

– عدد 4 حالات مخالطة

– عدد 1 حالة جديدة توفيت على الفور

المجموع الكلي : 5 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي طرابلس

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22 – سيدي السائح

– عدد 1 حالة جديدة

المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس

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23- زليتن

عدد 12 حالة مخالطة

عدد 21 حالة جديدة

المجموع الكلي : 33 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن

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24 – طبرق

عدد 1 حالة مخالطة

عدد 5 حالات جديدة

المجموع الكلي : 6 حالات فحصت بمختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مساعد

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25 – درنة

عدد 4 حالات جديدة

المجموع الكلي : 4 حالات فحصت بمختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مساعد

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26 – سبها

عدد 9 حالات جديدة

عدد 2 حالات مخالطة

المجموع الكلي : 11 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.

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27 – الشاطئ

عدد 5 حالات مخالطة

عدد 6 حالات جديدة

المجموع الكلي : 11 حالة فحصت داحل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

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28 – بنت بية

عدد 10 حالات مخالطة

المجموع الكلي : 10 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

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29 – العوينات :

عدد 1 حالة جديدة

المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها

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30 – مصراتة :

عدد 77 حالة مخالطة

عدد 2 حالات جديدة من الجنسية الأجنبية

المجموع الكلي : 79 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( 14 ) حالة شفاء منها حالة في بني وليدوعدد 2 حالات في صرمانوعدد 5 حالات في مصراتةوعدد 1 حالة في الزاويةوعدد 5 حالات في زليتنكما سجلالمركز عدد ( 5 ) حالات وفاة منها عدد 1 حالة بغريان وعدد 1 حالة بسبهاعدد 1 حالة بيفرنوعدد 2 حالات بمصراتةوبذلك يكونإجمالي الإصابات : 5,929منهاالحالات النشطة : 5,080والمتعافين : 724والوفيات : 125حالة.