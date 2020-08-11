التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 388 حالة موجبة مفصلة كالآتي :
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1 – طرابلس :-
– عدد 111 حالة جديدة بينها حالة غير ليبية
– عدد 48 حالة مخالطة
* المجموع الكلي : ( 159 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية
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2- قصر الأخيار :-
– عدد 3 حالات جديدة
*المجموع الكلي ( 3 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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3- جنزور :-
– عدد ( 3 ) حالة مخالطة
– عدد 5 حالات جديدة
*المجموع الكلي ( 8 ) حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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4- نسمة :-
– عدد 1 حالة جديدة
*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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5- غريان :-
– عدد ( 5 ) حالة مخالطة
– عدد 1 حالة جديدة توفيت على الفور
* المجموع الكلي ( 6 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + غريان
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6- الرجبان :-
– عدد ( 1 ) حالة جديدة.
* المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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7 – الزاوية :-
– عدد ( 11 ) حالة مخالطة
– عدد 1 حالة جديدة
* المجموع الكلي : ( 12 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية
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8 – صبراتة :-
– عدد ( 1 ) حالة جديدة.
*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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9 – العامرية :-
– عدد ( 1 ) حالة جديدة
*المجموع الكلي ( 1 ) حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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10 – مسلاتة :-
_ عدد 2 حالات جديدة
المجموع الكلي :- 2 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس.
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11- الخمس :-
– عدد 3 حالات مخالطة
– عدد 5 حالات جديدة
المجموع الكلي :- 8 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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12 – ترهونة :-
– عدد 1 حالة مخالطة
– عدد 1 حالة جديدة
المجموع الكلي : 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + زليتن
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13 – صرمان :-
– عدد 1 حالة مخالطة
المجموع الكلي : 1 حالة فحصا داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع الزاوية
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14- سواني بني آدم :
عدد 3 حالة مخالطة
المجموع الكلي : 3 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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15 – زوارة :-
– عدد 1 حالة مخالطة
– عدد 3 حالات جديدة
المجموع الكلي: 4 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + الزاوية
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16 – جادو :-
– عدد 2 حالات جديدة
المجموع الكلي: 2 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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17 – الجفارة
– عدد 1 حالة جديدة
المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس .
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18 – الرياينة :
– عدد 2 حالات جديدة
المجموع الكلي : 2 حالات فصحت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس + الزاوية
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19 – الماية
– عدد 2 حالات جديدة
– عدد 2 حالات مخالطة
المجموع الكلي : 4 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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20 – القره بوللي
– عدد 3 حالات جديدة
– عدد 3 حالات مخالطة
المجموع الكلي : 6 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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21- يفرن
– عدد 4 حالات مخالطة
– عدد 1 حالة جديدة توفيت على الفور
المجموع الكلي : 5 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي طرابلس
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22 – سيدي السائح
– عدد 1 حالة جديدة
المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس
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23- زليتن
عدد 12 حالة مخالطة
عدد 21 حالة جديدة
المجموع الكلي : 33 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع زليتن
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24 – طبرق
عدد 1 حالة مخالطة
عدد 5 حالات جديدة
المجموع الكلي : 6 حالات فحصت بمختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مساعد
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25 – درنة
عدد 4 حالات جديدة
المجموع الكلي : 4 حالات فحصت بمختبر مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مساعد
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26 – سبها
عدد 9 حالات جديدة
عدد 2 حالات مخالطة
المجموع الكلي : 11 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها.
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27 – الشاطئ
عدد 5 حالات مخالطة
عدد 6 حالات جديدة
المجموع الكلي : 11 حالة فحصت داحل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها
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28 – بنت بية
عدد 10 حالات مخالطة
المجموع الكلي : 10 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها
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29 – العوينات :
عدد 1 حالة جديدة
المجموع الكلي : 1 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع سبها
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30 – مصراتة :
عدد 77 حالة مخالطة
عدد 2 حالات جديدة من الجنسية الأجنبية
المجموع الكلي : 79 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع مصراتة
وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( 14 ) حالة شفاء منها حالة في بني وليدوعدد 2 حالات في صرمانوعدد 5 حالات في مصراتةوعدد 1 حالة في الزاويةوعدد 5 حالات في زليتنكما سجلالمركز عدد ( 5 ) حالات وفاة منها عدد 1 حالة بغريان وعدد 1 حالة بسبهاعدد 1 حالة بيفرنوعدد 2 حالات بمصراتةوبذلك يكونإجمالي الإصابات : 5,929منهاالحالات النشطة : 5,080والمتعافين : 724والوفيات : 125حالة.
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