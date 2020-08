درنة.. إجراء تحاليل كورونا لـ 833 حالة خلال 4 أشهر

أعلن فريق الرصد

والتقصي لجائحة كورونا في درنة، الكشف على ( 833 ) مواطن، 414 منهم نساء 419 رجال،

فضلا عن 118 شخصا من خارج المنطقة الجغرافية درنة موزعين على عدد من المدن، خلال

أربعة أشهر

وأشار فريق

الرصد، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إلى أنه تم

تسجيل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال 4 أشهر في الفترة من 4 أبريل الماضي،

وحتى 4 أغسطس الحالي، ولا يزال حالتان منهم نشطتين، بينما تم شفاء 8 حالات.

