مكافحة كورونا بالحكومة الليبية توجه بالتحقيق في مخالفات توريد المستلزمات الطبية

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية تعليمات بمباشرة التحقيقات في مخالفات توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وأكد المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبيةأن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بحثت الاثنين في مدينة بنغازي بحضور جميع أعضائها مع لجنة متابعة توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا المشكلة بقرار رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رقم 16 لسنة 2020م أخر مستجدات ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بدراسة عقود توريد المعدات والمستلزمات الطبية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وجرد المواد المتعاقد عليها ومطابقتها مع ما تم توريده.

وعرضت لجنة المتابعة ما توصلت إليه من أعمال وناقشت الأعمال التي لا زالت تحت الإنجاز ووقفت على المعوقات والعراقيل التي تعيق عمل اللجنة كما قامت لجنة المتابعة بعرض ما توصلت إليه من مخالفات وتجاوزات أمام رئاسة اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتي قامت بدورها بإصدار التعليمات بمباشرة التحقيقات في هذه المخالفات والتجاوزات وفقاً للإجراءات القانونية