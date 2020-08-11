غلق مداخل ومخارج مدينة نالوت تحسبا لكورونا

وجه عميد بلدية نالوت عبد الوهاب سالم الحجام بغلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأشار عميد بلدية نالوت في خطاب موجه لمدير أمن نالوت ورئيس الدعم المركزي نالوت وآمر القوة السادسة الجويبية ومدير فرع جهاز الحرس البلدي نالوت إلى محضر اجتماع المجلس البلدي نالوت الطارئ رقم 8 لسنة 2020 ميلادية أمس الاثنين بمقر بلدية نالوت والذي تقرر فيه الغلق التام لمداخل ومخارج مدينة نالوت ومنع السفر والتنقل على أن تستثنى الحالات الطبية الطارئة مع الاستمرار في منع التجمعات الكبيرة والازدحام وخصوصا في المناسبات الاجتماعية وأمام الأسواق والمحال التجارية وفرض حظر التجوال بالقوة.

وأضاف عميد البلدية أنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ودخولها للمرحلة الرابعة من انتشار جائحة كورونا وخصوصا في المناطق المجاورة للبلدية فقد تقرر غلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة.