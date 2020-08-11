انقطاع المياه عن سلوق بسبب التعديات على النهر الصناعي

تسببت التعديات المتكررة على الخط الرئيسي لمياه النهر الصناعي المغذي لبلدية سلوق، في انقطاع المياه عنها.

وتحدث أهالي في البلدية، إلى وكالة الأنباء الليبية في بنغازي عن الأزمة أمس الإثنين، مشيرين إلى أن تلك التعديات يقف وراءها مربيو المواشي وأصحاب المزارع الواقعة قرب خط النهر.

وعبر الأهالي عن قلقهم من تكرر هذه الاعتداءات، محذرين من مغبة توقف تدفق المياه المغذيه لنحو 1.5 مليون مواطن في بلدية بنغازي وضواحيها، بعد تغيير فرق الصيانة أنابيب نقل المياه الضخمة، وإغلاق الأنابيب المتضررة بسبب هذه الاعتداءات.

وأشارت الوكالة إلى متابعة فرق الصيانة أعمال صيانة أنابيب المياه من أجل عودة تشغيل الأنابيب المتضررة نتيجة هذه الاعتداءات، كما أغلق قسم النجدة بمديرية أمن سلوق – قمينس، طريق النهر وأمنه؛ لمساعدة فريق الصيانة بشركة النهر لاستكمال أعماله.

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