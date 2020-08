نشرت وزارة الخارجية التركية أمس خريطة المنطقة، التي ستقوم سفينة “عروج رئيس” فيها بأعمال مسح زلزالي في مياه المتوسط للبحث عن موارد الطاقة، وظهر في الخريطة المنطقة التي ستنشط فيها السفينة “عروج رئيس”، وفقا للخريطة فإنها لا تبعد عن منطقة اليونان ومصر، التي تم الاتفاق عليها بين البلدين مؤخرا.

ومن جانبه أكد المدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية-الجوية والحدودية بالخارجية التركية، تشغطاي أرجيس، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر” أن المطالب اليونانية التي وصفها بالمتطرفة تقف وراء التوتر بالمنطقة، وأوضح أن “عروج رئيس” بدأت أعمال المسح الزلزالي ضمن حدود الصلاحية البحرية التركية، التي أعلمت بها أنقرة مسبقا الأمم المتحدة، لافتا إلى إن اليونان أثارت ضجيجا فارغا بزعمها أن المنطقة التي تنشط فيها السفينة “أروج رئيس” تابعة لها على حد قوله.

وأشار أرجيس إلى أن هذا الادعاء المتطرف من قبل اليونان يتعارض مع القانون الدولي، وأنه يخالف مبدأ الإنصاف، لافتا إلى أن اليونان تريد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الادعاء، وتريد الضغط على تركيا لتوقف أنشطتها الهيدروكربونية المشروعة، وهذا الأمر غير مقبول ولا معقول على حد تعبيره.

هذا ويذكر أن تركيا قد أعلنت أن سفينة “عروج رئيس” ستقوم بأعمال مسح زلزالي في مياه المتوسط خلال أسبوعين، وهو ما لقى هجوما واسعا من جانب اليونان.

The post تركيا تتحدى اليونان وتنشر خريطة مكان تنقيب سفينة “عروج رئيس” في المتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24