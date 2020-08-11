أوحيدة: لا سبيل لأيّ تفاهم مع سلطة الأمر الواقع في طرابلس إلا بعد العودة لما قبل التدخل التركي المباشر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنه على الجميع توقّع كل الاحتمالات من قبل السلطات في الشرق من أجل إفشال “مشروع قطر- تركيا” الإخوان في ليبيا، سواء بتعاون عسكريّ إلى أبعد حد مع دول صديقة وحليفة أو بإبرام اتفاقيات بحريّة وغيرها.

أوحيدة أضاف في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “تأكّد لدينا أنّه لا سبيل لأيّ تفاهم مع من يمثّلون سلطة الأمر الواقع في طرابلس، إلا بعد العودة إلى ما قبل التدخّل المباشر من تركيا وإجلاء كلّ المرتزقة والاتفاق على تقسيم عادل للثروة بين الليبيين، ومحاسبة الفاسدين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية