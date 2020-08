أعلن عميد بلدية

نالوت عبد الوهاب الحجام غلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر

ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئةK تحسبا لانتشار فيروس كورونا

