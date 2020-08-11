تعزيز قدرات فرق التقصي الوبائي لبلديات الجنوب

أقيم برنامج تدريبي لفرق التقصي الوبائي في مدينة سبها لتباشر عملها في عدد من بلديات الجنوب.

ويسعى القائمون على الدورة التي أقيمت في سبها لتوسعة شبكات الرصد والتقصي في البلاد لتحديد وكشف المخالطين في وقت واحد، منعا من نقل الوباء الذي بات يأخذ منحى خطيرا.

وجاءت خطوة تأهيل فرق للرصد والتقصي في بلديات المنطقة الجنوبية ضمن الخطة الاستراتيجية لمركز مكافحة الأمراض للسيطرة على انتشار الوباء.

وتشهد ليبيا انتشاراً سريعاً للوباء ينذر بالأسوأ فيما أشارت آخر نشرة للوضع الوبائي صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل 388 حالة إصابة جديدة، بينها 192 حالة جديدة، والباقي لمُخالطين.

ودفع الارتفاع الخطير في أعداد الإصابات المواطنين للشعور بالقلق خصوصا في ظل الوضع الصحي الهش الذي تعاني منه سائر المدن الليبية ولا سيما مناطق الجنوب.

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