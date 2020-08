مزدة تصرخ.. وقفة احتجاجية للتنديد بسوء الأوضاع

نظم أهالي مدينة

مزدة وقفة احتجاجية للتنديد بأداء المجلس التسييري ومصرف الجمهورية وشمال أفريقيا

والمسؤولين عن محطات الوقود وشبكة الاتصالات والمطالبة بتغيير السلطات المحلية

ومحاسبة كل من أخطأ في حقوق المواطنين .

وتأتي هذه

الوقفة الاحتجاجية تعبيراً عن الأحوال المتردية التي تشهدها المدينة وسوء الخدمات

ما فاقم من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية لاسيما مع التخوف من تفشي وباء

كورونا وغير ذلك من مختنقات .

وطالب المحتجون،

بتغيير المجلس البلدي بعد معاناتهم سنتين من انعدام الخدمات من نقص الوقود والغاز

والاتصالات ونقص السيولة بالمصارف ومشاكل المياه والشبكات.

وأشار المحتجون

إلى أن المؤسسات الحكومية أصبحت منهارة وصار المواطن محروماً من أبسط حقوقه.

