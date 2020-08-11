الكهرباء تعلن عودة وحدات توليد للعمل من جديد في شرق ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية دخول عدد من وحدات توليد الكهرباء بمحطتي الزويتينة والسرير، إلى العمل على الشبكة من جديد، بعد خروجها عن الخدمة بسبب عطل خلال الأيام الماضية.

وأسفر خروج عدد من وحدات توليد الطاقة خلال الأيام الماضية عن حدوث نقص حاد في الكهرباء تسبب في حدوث أزمة خانقة في شرق البلاد.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن الوحدتان الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة الغازية، وكذلك الوحدة الغازية الثالثة بمحطة السرير، عادت للعمل من جديد على الشبكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، ربيع خليفة، “إن مهندسي وفنيي المحطات يصلون الليل بالنهار من أجل رجوع الوحدات على الشبكة من جديد”.

وأكدت الهيئة، أن مع دخول تلك الوحدات للعمل من جديد على الشبكة سيتقلص العجز وساعات طرح الأحمال بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

ومنذ أيام تشهد مناطق ومدن شرق ليبيا، انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي، بسبب وجود عجز في توليد الطاقة بالمحطات الكهربائية المغذية للشبكة.

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