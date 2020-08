اتصالات سرت تتمكن من إدخال محطتين إلى الخدمة بعد توقفهما لسنوات

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز،

اليوم الثلاثاء، إن منسقية الاتصالات بخط الغاز ومجموعة صيانة الراديو انتهت من

أعمال صيانة محطتي كم 15 جنوب البريقة وكم 80 جنوب أجدابيا وإدخالهما للخدمة بعد

توقف استمر أكثر من ست سنوات وذلك لتذبذب الكهرباء وعدم استقرارها.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمال الصيانة تمثلت في توفير التغذية

الكهربائية بتركيب ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات، والكشف على المحطة بالكامل

وإصلاح الأعطال الداخلية.

يذكر أن صيانة هاتين المحطتين ودخولها للخدمة

مكّن من تشغيل منظومة التراسل على الخط الطولي وتوفير الاتصالات الهاتفية بين

المحطات من البريقة إلى شمال بنغازي ونقاط الحماية للأمن الصناعي وحرس المنشآت

النفطية.

