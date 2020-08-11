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صهد: المفاوضات بين الحكومة المصرية واليونان لترسيم الحدود البحريّة لن يعترف بها أحد

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن الحكومة الليبية التي تصرح حول اتفاقيّة مع اليونان هي جهة غير معترف بها دوليًا.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطريّ إلى أنه بموجب الاتفاق السياسيّ وقرارات مجلس الأمن لا يجوز قانونيًا التعامل معها من قبل أيّ دولة أخرى، وهذه الخطوة من قبل هذه الحكومة لن يكون لها أيّ قيمة دوليًا ولن يعترف بها أحد، بحسب تعبيره.

وتوقّع عضو مجلس الدولة الموالي لتركيا أن تكون الخطوة جاءت بتوصية واقتراح من مصر، من أجل التشويش على الاتفاقيّة بين السراج وتركيا من ناحية؛ ولدعم اتفاقية القاهرة وأثينا من ناحية أخرى، رغم أن البلدين العربيين سيخسران بسبب تلك الأخيرة، على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • والله. انك. واحد. تافه. وسفيه.حقا.من.الذي.لايعترف.بالترسيم.البحري.مالا.تحسابه.زي.حكومة المليشيات. اللي. في. طرابلس. ولا. المعتوه. التركي. الذي. اصلا. ليس. لديه. أي. شط. مع. هذه. الدول. ويريد. بالقوة. الاستيلاء. عليها. وهذا. بعينه. فمصر. واليونان. دولاتان. لهما. وزنهما. في. المنطقة. والعالم. ولما. احترام. وتقدير. ودولتان. لهما. سيادة. مطلقة. على. سَما. وأرض. وبحر. في. أراضيهم. ليس. مثل. الكلب. الجامعة. السراج. الذي. لايملك. من. نفسه. شي. إمعة. للمعتوه. التركي. المخبول.الذي.لم.يستطع.ان.ياخذ.حقه.في.البحر. الأسود. وخرج. بخفي. حنين. وايضا. سيكون. نفس. الشي. مطرود. ومنبوذ. من. شرق. المتوسط. وليس. له. شي. في. المتوسط. خاصة. ان. كل. الدول. التي. على. البحر. المتوسط. تكره. هذا. المعتوه. الحقير. التركي. المعفن.

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