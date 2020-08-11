أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر على مناطق الوسط والجنوب

يبقى الطقس معتدلا اليوم الثلاثاء على غالبية مناطق الشمال، خصوصا الشمال الشرقي، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا على الشمال الغربي، وتظل مرتفعة على غالبية مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و43 درجة مئوية على غالبية مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق في الجبل الغربي، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية وبين 38 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة والجفرة وغات، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و42 درجة مئوية.

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