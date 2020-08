الحجام: إغلاق مداخل نالوت ومخارجها ورفع درجة الاستعداد

أعلن عميد بلدية

نالوت عبد الوهاب الحجام غلق مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر

ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة، تحسبا لانتشار فيروس كورونا

وأشار الحجام في

خطاب موجه لمدير أمن نالوت ورئيس الدعم المركزي بالمدينة وآمر القوة السادسة

الجويبية ومدير فرع جهاز الحرس البلدي نالوت إلى محضر اجتماع المجلس البلدي الطارئ

رقم 8 لسنة 2020 أمس الاثنين بمقر البلدية والذي تقرر فيه الغلق التام لمداخل

ومخارج المدينة ومنع السفر والتنقل على أن تستثنى الحالات الطبية الطارئة مع

الاستمرار في منع التجمعات الكبيرة والازدحام وخصوصا في المناسبات الاجتماعية

وأمام الأسواق والمحال التجارية وفرض حظر التجوال بالقوة.

وأضاف عميد

البلدية، أنه نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ودخولها للمرحلة الرابعة من

انتشار جائحة كورونا وخصوصا في المناطق المجاورة للبلدية فقد تقرر غلق مداخل

ومخارج المدينة بشكل نهائي إلى حين إشعار آخر ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل

مع أي أحداث طارئة.

