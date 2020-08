الأرصاد: طقس معتدل على مناطق الشمال وحار على الوسط والجنوب

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء، إن الطقس يبقى معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي على مناطق الشمال الغربي وتبقى مرتفعة على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب النشرة الجوية، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض مناطق الجبل الغربي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 – 35) م وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي يوم الغد على أغلب المناطق .

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-36) مْ وتتراوح مابين (38 – 39) مْ على جالو والجغبوب .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناًعلى غدامس و الحمادة والجفرة وغات والرياح شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39 – 43 ) مْ .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (40- 42) مْ.

