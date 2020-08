مليشيات الوفاق: تأكلنا الشمس والرمال وأطفالنا بدون ضي أو سيولة

أعلنت كتيبة ما تسمى بالحركة 36 التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن استيائها، من تأخر معركة سرت، مؤكدة أن التأخير يراد منه أن يمل عناصر قوات الوفاق ويعودوا إلى بيوتهم، مشددة على ضرورة السيطرة على الوضع.

وأوضحت الكتيبة التي تنتمي لمليشيا الصمود التابعة للمدعو صلاح بادي، في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشباب كل يوم تأكل فيهم الشمس والرملة وأكثرهم ترك أعماله وأطفالهم يعيون دون كهرباء أو مياه أو سيولة في ظل الظروف التي تعاني فيها البلاد من فيروس كورونا.

