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مليشيات الوفاق: تأكلنا الشمس والرمال وأطفالنا بدون ضي أو سيولة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت كتيبة ما تسمى بالحركة 36 التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، عن استيائها، من تأخر معركة سرت، مؤكدة أن التأخير يراد منه أن يمل عناصر قوات الوفاق ويعودوا إلى بيوتهم، مشددة على ضرورة السيطرة على الوضع.

وأوضحت الكتيبة التي تنتمي لمليشيا الصمود التابعة للمدعو صلاح بادي، في منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشباب كل يوم تأكل فيهم الشمس والرملة وأكثرهم ترك أعماله وأطفالهم يعيون دون كهرباء أو مياه أو سيولة في ظل الظروف التي تعاني فيها البلاد من فيروس كورونا.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لو تقدمت نحو الخط الاحمر ياحمار لاحترقت فحرارة شمس الصحراء ارحم من الخط الاحمر ومن جاء بكم يريد التخلص منكم كالقمامة فهل تجد اى كلب تركى معكم مستحيل يعيشون تحت الارض فى غرف مكيفة ويقبضوا بالدولارات من دم الشعب الليبى رزق الهبل على المجانين

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  • ومن الذي قال لكم اخرجوا واتركوا بيوتكم واطفالكم…؟؟ للاسف مشكلة مصراتة تريد ان تكون ولية أمر ليبيا وكذلك هي الوصية علي هذه النكبة….وعقلاء وحكماء والوطنيين في هذه المدينة مكبلين من عصابة الاخوان الفاسدة ولا صوت لهم للاسف…ياشباب مصراته المغرر بكم ارجعوا الي عقولكم ومن تقاتلونهم هم اخوة لكم يريدون تطهير ليبيا من العصابات والسراق والمرتزقة والاتراك ولصوص الاعتمادات الوهمية…واحذروا من المجرم الدولي صلاح بادي فأنه سيقودكم الي الهلاك ثم يلحق باولاده و زوجته واهله في تركيا ويترككم للرمال والموت…أحذروا ايها الشباب وعودوا الي رشدكم….

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  • أتمني ان تتجرأ كتيبة المفسود باستفزاز الجيش من علي تخوم سرت حتي يأدبها الجيش بهجوم ماحق ساحق ويعود بمصراته الي مصراته الي هزيمة عام 1920 يوم أعتقد رمضان السويحلي انه بعمالته للايطاليا ووعده للطليان بأنه سيخضع بني جيش عبدالنبي بالخير بقبول أحتلال ايطاليا لليبيا فغدر بمدينة بني وليد المحتفله بيوم عيد الأضحي لسنه 1920 وهذا التاريخ تعرفه مصراته وهو مدون في التاريخ كأول هزيمه لمليشاوي مصراتي وتخلص الليبيين من شرور مصراته الي ان جاء مشروع الصهيوني ليفي بتغير الحكم في ليبيا فوجدت مصراته فرصتها بحكم ليبيا الذي كان يراود السويحلي قبل ان يستسلم هو وجيشه ويتوسل العفو عليه من عبدالنبي بالخير مكتوب بخط يده الي عبد النبي بيك اعلم ان العفو من شيم الكرام ولكن باغتوه جنود عبد النبي بالذبح وفصل الرأس عن الجسد قبل ان يصل طلب توسله الي عبد النبي وأستسلم ما تبقي من جيشه وباعوا بنادقهم البندقه مقابل شربه ماء

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    • ومع دفن رمضان السويحلي ودفن معه سر هل هو مجاهد كما يقال او عميل كما يقال ومن يمكنه أنصاف الرجل اذا مجاهد أو الإمعان في ذمه اذا كان عميلا خائنا فتجمد بموته حلم مصراته في تزعم ليبيا ولكن جاء من أحيا حلمها في حكم ليبيا بعد سقود نظام معمر

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