مطار معيتيقة يستقبل شحنة إمدادات طبية لمواجهة كورونا

وصلت إلى مطار معيتيقة شحنة ثانية من الإمدادات الطبية المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا المسّتجد.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الشحنةالقادمة على متن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» عبر مطار اسطنبول الدولي، محملة بكميات من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود أنه سيجري تسليم الشحنة كاملة إلى المختبر المرجعي بمدينة مصراته، لرفع إجراءات التقصي وزيادة عدد الفحوصات اليومية بالمدينة.