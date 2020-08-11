خارجية البرلمان: نرحب بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا في المتوسط

أعرب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيب اللجنة بأي اتفاقية تحقق مصالح ليبيا وتطلعاتها الاقتصادية في المتوسط وما تمنحها لها القوانين ذات العلاقة مضيفا أن تلك الاتفاقيات لكي تحظى بالشرعية والقبول يجب أن تكون بالتراضي بين جميع الدول المعنية بالاتفاق.

وفيما يتعلق بالاتفاقية المصرية اليونانية رحب العقوري بأي اتفاق يبرم في المتوسط بشرط أن يحترم مصالح ليبيا وحدودها البرية والبحرية مشيرا إلى أن ليبيا لم تكن جزءا من المباحثات المصرية اليونانية التي بدأت عام 2014.

وشددا العقوري على أن ليبيا لن تتنازل عن أي حق مشروع لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وأن مناقشة ذلك هو أمر مناط بمجلس النواب ولا يمكن للجنة الخارجية فقط البت فيه وأن كان المعيار فني يستند على رأي الخبراء ذوي الاختصاص حسب الفائدة التي تعود على ليبيا.

وأوضح العقوري أن تصريحاته تأتي تعليقا على التقارير الواردة بخصوص الاتفاقيات التي أبرمت بين عدد من دول شرق المتوسط لترسيم حدودها البحريةداعياوسائل الإعلام إلى تحري النقل الموضوعي لتصريحات وبيانات اللجنة بما يضمن نقل رأي اللجنة بالكامل .