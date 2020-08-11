بوتين يعلن تسجيل روسيا لأول لقاح عالمي مُضاد لكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تسجيل روسيا لأول لقاح عالمي مضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إحدى بناته تلقت تطعيمًا ضد الفيروس وشاركت عمليا في تجربة اللقاح.

وقال بوتين، خلال الاجتماع الحكومي الذي أعلن خلاله عن تسجيل أول لقاح روسي ضد الفيروس، “إحدى بناتي تلقت بنفسها مثل هذا التطعيم، وبذلك تكون شاركت في التجربة”.

وأشار، إلى أنه بعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارتها 38، وفي اليوم التالي 37 مع القليل وانتهى الأمر.

ولفت بوتين إلى أن “الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقا، وليس لديهم درجة حرارة بعد التطعيم.

ويُعد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أول لقاح من نوعه يتم تسجيله والموافقة على إنتاجه في العالم، في الوقت الذي تخضع فيه العديد من لقاحات الفيروس إلى التجارب السريرية.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إنها ناقشت مع السلطات الصحية الروسية عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح المكتشف حديثا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف اليوم الثلاثاء، “نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة”.

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