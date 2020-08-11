ليبيا: النجار: الوضع الوبائي يتفاقم في طرابلس ومصراتة والجنوب

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، إن الوضع الوبائي في ليبيا يتفاقم، خصوصا في مدينتي طرابلس ومصراتة، وكذلك الجنوب، مشيرا إلى انتشارا فيروس كورونا المستجد في معظم المناطق بمدينة طرابلس وخاصة بلديتي أبوسليم وحي الأندلس، ومنطقة سوق الجمعة.

وفي تصريحات صحفية أوضح النجار أن بلدية مصراتة أيضا بها زيادة ملحوظة في أعداد الحالات، وهناك ارتفاع في عدد المصابين الذين يحتاجون إلى عناية طبية سواء في طرابلس أو مصراتة.

وأضاف: “لم نصل إلى تحليل العدد المطلوب من العينات في قلب جائحة كبيرة مثل هذه، فمن المفترض أن نقوم بـ10 آلاف اختبار في اليوم، فنحن نجري من 1000 إلى 1500 اختبار، والمختبرات التي تقوم بهذه العملية في حدود ثمانية مختبرات، وهي تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.”

وبين النجار، أن أعداد الإصابات تجاوزت خمسة آلاف والوفيات أكثر من 100 حالة، مطالبا بالتركيز على مراكز العزل والعناية الفائقة المهمة لإنقاذ الأرواح، والتركيز أيضًا على التوعية المجتمعية، ودعم فرق الرصد والتقصي التي من مهامها الاكتشاف المبكر للحالات وتتبع المخالطين وحجرهم وعزلهم حتى يتم إيقاف انتشار هذا المرض.

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